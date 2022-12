Apple Watch potrà dirvi se siete stressati

Uno studio appena emerso in rete ha dimostrato che Apple Watch è potenzialmente in grado di misurare con precisione i livelli di stress degli utenti. La ricerca è stata condotta dai ricercatori dell’Università di Waterloo, in Canada. Il report ci arriva grazie al portale di MyHealthApple.

Apple Watch: come sfruttare al meglio il sensore ECG?

Sfruttando il sensore ECG presente sui wearable a partire da Apple Watch Series 6, dei ricercatori hanno capito che c’è una correlazione fra i dati dell’ECG e i livelli di stress degli utenti al momento della lettura. Vengono infatti misurati parametri come l’accelerazione e decelerazione del cuore e non solo. Questo permette infatti, all’algoritmo di apprendimento automatico di creare un modello di previsione dello stress.

Apple Watch quindi ha un potenziale “promettente”, come lo definisce lo studio, per la misurazione del livello di stress nel corpo, visto che il wearable raccoglie molte informazioni sulla salute, ma ad oggi ancora Apple non ha rilasciato una funzione similare.

I ricercatori poi suggeriscono che in futuro, Apple Watch potrà essere usato anche per curare al meglio la salute mentale delle persone; sarà in grado di fornire esercizi di respirazione per compensare i segnali di stress e non solo. Basti pensare che i competitor della mela (Samsung, Fitbit, Garmin e non solo) dispongono già di caratteristiche simili.

