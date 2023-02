Apple Watch: in futuro sarà in grado di misurare i livelli di glucosio

In futuro, gli Apple Watch saranno in grado di monitorare e controllare i livelli di glucosio nel sangue in maniera facile e veloce, senza necessità di dover pizzicare la pelle a tutti i costi.

Apple Watch: diventerà indispensabile

Sappiamo che gli Apple Watch dell’azienda di Cupertino stanno diventando sempre più degli assistenti personali. Ora apprendiamo che la società ha compiuto grossi progressi nell’ambito fitness e in quello sanitario. Scopriamo che la società vuole portare il monitoraggio della glicemia sulle prossime iterazioni di smartwatch. Secondo Bloomberg infatti, la feature è in fase di test; non sappiamo se la tecnologia è fattibile ma se lo dovessi essere, ci aspettiamo di vederlo su un gadget di nuova generazione.

Ad oggi, la funzionalità utilizza i laser per capire la concentrazione di glucosio in un determinato punto sotto la pelle. Questo sistema potrebbe aiutare i diabetici nel controllo quotidiano del livello di zucchero nel sangue, ma potrebbe anche servire per allertare le persone a rischio in modo che siano pronte a cambiare lo stile di vita per prevenire l’insorgere della malattia.

Ad oggi, il progetto è in fase di sviluppo da circa tredici anni; nel 2010 infatti, l’OEM di Cupertino ha acquisito la startup RareLight che si occupa proprio di monitoraggio del glucosio. Per il momento è solo un rumor, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi per gli sviluppi futuri.

