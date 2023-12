Apple Watch: in futuro avrà una torcia esterna?

In futuro gli Apple Watch potrebbero disporre di una torcia esterna; questo è quanto si evince da una domanda di brevetto appena trapelata online.

Di fatto, pare che l’azienda di Cupertino stia valutando la possibilità di aggiungere una torcia esterna ai suoi smartwatch del futuro. Lo riporta un’indiscrezione che ha analizzato una domanda di brevetto depositata presso l’USPTO e concessa all’azienda con il suddetto titolo “gruppo luminoso modulare per un dispositivo indossabile”. È emersa anche una piccola immagine che ci da un’idea di come potrebbe avvenire il tutto e come potrebbe funzionare una simile feature.

Apple Watch con una torcia esterna: ecco come apparirà

Sappiamo che in realtà, gli Apple Watch hanno già una funzione che permette di simulare una torcia andando ad aumentare al massimo la luminosità del pannello e rendendo il tutto bianco; è molto pratica per veder le cose al buio ma è un po’ scomoda e poco intuitiva; sarebbe molto più utile averla fisica.

Analizzando lo schema visto nel patent, si noti che Apple intende aggiungere un gruppo luminoso modulare, ovvero la torcia, sul cinturino dell’orologio. Così facendo si potrà puntare la torcia un po’ ovunque senza dover ruotare il display, e quindi il polso. Il brevetto indic che la torcia dovrebbe avere una batteria propria così non andrà a consumare quello dell’Apple Watch. Si legge anche che “la luce modulare può ricevere comunicazioni dal dispositivo indossabile per attivare (accendere) o disattivare (spegnere) una o più sorgenti luminose del gruppo luminoso modulare”,

Ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori sviluppi in merito; non sappiamo se questo patent troverà per davvero strada nel mondo reale, però è sicuramente molto interessante.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il meraviglioso Apple Watch Series 9 con cassa da 45 mm color Midnight costa solo 429,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.