Apple Watch: il prossimo modello avrà funzioni sanitarie uniche

In queste ore apprendiamo interessanti news inerenti il prossimo modello di Apple Watch in arrivo nel 2024. Sembra infatti che il dispositivo disporrà di innovative funzionalità per la salute. A ribadirlo il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, all’interno della sua newsletter settimanale “Power On”.

Andiamo con ordine: in un articolo, il noto giornalista Gurman ha rivelato quali potrebbero essere le features di punta del prossimo Apple Watch di Cupertino. Non di meno, sono stati svelati anche i piani per un futuro paio di AirPods Pro con funzionalità legate alla salute. Adesso si legge che l’azienda sta investendo molte risorse in questi ambiti. In poche parole, gli orologi e le cuffie che arriveranno potrebbero essere in grado di gestire ulteriori parametri sanitari.

Apple Watch del 2024: cosa sappiamo ad oggi?

Citando una fonte anonima vicina alla questione, Mark ha ribadito che Apple vorrebbe inserire delle caratteristiche chiave relative alla salute in un prossimo modello di Apple Watch. La compagnia potrebbe anche presentare un servizio sanitario esclusivo a pagamento, magari da includere all’interno di Apple One. Ricordiamo che il prossimo anno vedremo la decima iterazione del wearable della mela pertanto sono previsti molti cambiamenti esclusivi.

Nello specifico, pare che Tim Cook voglia adottare un sensore sotto il telaio in grado di rilevare la pressione sanguigna; inizialmente non dovrebbe visualizzare le misurazioni sistoliche e diastoliche ma bisogna attendere ulteriori dettagli per avere informazioni più dettagliate. Tuttavia il sistema funzionerà come una sorta di “diario della pressione sanguigna” così gli utenti potranno registrare i dati quotidianamente. Infine, si dice che la compagnia introdurrà la possibilità di rilevare le apnee notturne direttamente da Apple Watch. Potrebbe anche arrivare una nuova app dedicata alla salute.

Nelle notizie correlate vi consigliamo l’ottimo Apple Watch SE (2023) al prezzo speciale di soli 289,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione ha la scocca color galassia da 40 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.