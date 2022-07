Apple Watch: il modello rugged è in cantiere e arriverà presto

Secondo quanto si apprende, sembra che una versione “Extreme Sports” dell’Apple Watch sia davvero in cantiere. Pare che la compagnia possa svelarla già entro la fine dell’anno. Ma cosa aspettarci da questa particolare iterazione?

Come tutti sappiamo, Apple rilascerà i nuovi orologi smart facenti parte della Series 8 nel corso del keynote autunnale; durante l’evento, probabilmente potremmo fare la conoscenza della versione SE (2022) aggiornata nella scocca ma non nell’estetica e infine, dovrebbe arrivare un modello rugged dedicato agli amanti degli sport estremi. Questo modello dovrebbe disporre di una cassa e un cinturino in gomma/silicone in stile Casio G-Shock.

Apple Watch Explorer Edition: cosa aspettarci?

Stando a quanto detto dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, sembra che lo schermo del nuovo modello possa disporra di una diagonale grande circa 1,99 pollici. Si dice che ci sarà infatti una versione grandissima, con display da 47 mm e risoluzione di 410×502 pixel. Mark Gurman ipotizza che la variante “extra large” conterrà dei quadranti speciali aventi tantissime informazioni.

Il modello “Extreme Sports” (quello rugged, per intenderci) dovrebbe possedere uno schermo resistente a tutto e dovrebbe arrivare in un materiale ancora più durevole e resistente dell’alluminio.

Sotto la scocca ipotizziamo una batteria molto capiente e generosa, fatta per supportare anche gli allenamenti più intensi. Ci dovrebbero essere dei sensori per il tracciamento dei percorsi più intelligenti, capaci anche di riconoscere il cambio di altitudine durante le passeggiate in montagna. Inoltre, dovrebbe essere in grado di identificare la presenza della febbre.

Probabilmente, ci saranno nuove funzionalità sanitarie pensate per aiutare a salvare la vita alle persone che hanno problemi di cuore e non solo. Come detto, potremmo vedere anche i nuovi SE (2022) con processore aggiornato ma estetica identica.

Si ipotizza un prezzo di lancio per il modello rugged superiore ai 699$. Questo gadget dovrebbe sfidare le soluzioni di Garmin, Suunto e non solo.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo Apple Watch SE (40 mm) a soli 267,00€.

