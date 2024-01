Apple Watch: i vostri cinturini potrebbero non essere compatibili con il nuovo modello

Pessima notizia per i possessori di un Apple Watch; con il nuovo modello in arrivo a fine 2024, sembra che i vecchi cinturini non saranno più compatibili. Di fatto, il wearable next-gen potrebbe disporre di un attacco magnetico che renderebbe, a tutti gli effetti, obsoleti gli accessori avuti finora. A riportare questa informazione ci ha pensato il noto leaker e insider “Kosutami” con un post online (immediatamente cancellato poco dopo).

Apple Watch X: cosa sappiamo ad oggi?

Fra le altre cose, ad agosto del 2023, anche Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, aveva affermato che il famigerato “Apple Watch X” avrebbe ricevuto un inedito sistema magnetico per l’attacco dei cinturini. La fonte che ha riferito questo dettaglio a Gurman pare che abbia a che fare con la creazione delle batterie e dei componenti interni al dispositivo. Tuttavia, per ora si tratta di semplici rumors e indiscrezioni. Non c’è nulla di concreto pertanto vi invitiamo a prendere questa notizia con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per ulteriori sviluppi in metito.

Certo però che il leak potrebbe avere sempre; il prossimo anno Apple Watch spegnerà dieci candeline e la società potrebbe scegliere di rivoluzionare, in tutto e per tutto, il design e le specifiche del terminale in occasione dell’anniversario, un po’ come è accaduto con iPhone X nel 2017. Fra le modifiche rilevanti del nuovo modello troveremo – forse – dei display più generosi, delle scocche più sottili e contenute, un sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna e uno per il rilevamento dell’apnea notturna.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Apple Watch Series 9 con scocca da 45 mm color Midnight costa solo 429,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. È in super sconto, non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso; grazie a Prime arriverà da voi entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.