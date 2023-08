Apple Watch: i nuovi modelli sono stati avvistati online

I nuovi Apple Watch sono appena stati avvistati online; il debutto degli smartwatch di nuova generazione della mela sembra essere alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi? Intanto, prima di addentrarci nei dettagli, vi segnaliamo che i modelli della Watch Series 9 sono stati scovati presso il sito della Bluetooth SIG.

Nello specifico, Apple ha da poco presentato un elenco di prodotti compatibili con watchOS all’interno del database del Bluetooth SIG. Certo, è una notizia positiva ma non deve sorprendere visto che solitamente, a settembre, l’azienda svela le nuove soluzioni smart per i consumatori. Il debutto si sta avvicinando, semplicemente.

Apple Watch Series 9: cosa sappiamo?

Il sito non menziona quali siano i nuovi modelli in arrivo. Sappiamo solo che gli attuali Watch Series 8, SE (2022), Watch Ultra supportano tutti il Bluetooth 5.3. I nuovi modelli però avranno pochissime migliorie; nello specifico, l’Ultra riceverà una colorazione nera mentre la Series 9 avrà pochi upgrade rispetto alla Series 8 che abbiamo visto finora. Questi saranno piccoli aggiornamenti mentre Watch X, in arrivo nel 2024 per celebrare i dieci anni dello smartwatch della mela, sarà iconico e rivoluzionario, con un design più sottile e un nuovo sistema per l’allaccio dei cinturini. Il debutto della nuove ammiraglie è previsto per settembre, nel classico keynote che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe tenersi il 12 del mese. Non c’è ancora una conferma ufficiale, pertanto vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che Watch Series 8 costa solo 449,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. È il modello con cassa da 45 mm cole Midnight, con cinturino abbinato. Viene venduto e spedito dal noto sito di e-commerce e vanta diverse specifiche interessanti. Inoltre, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.