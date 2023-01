Apple Watch avrà lo schermo micro-LED nel 2024

Apple Watch riceverà il meraviglioso display micro-LED entro il 2024; a riportare la notizia ci ha pensato l’insider di settore Jeff Pu. Probabilmente, sarà il modello Ultra a ricevere questo upgrade, ma è presto per dirlo.

Apple Watch con schermo micro-LED: come sarà?

Cerchiamo di fare ordine nella questione: il noto analista di Hong Kong Haitong International Securities Jeff Pu ha riferito, in una nota condivisa poche ore fa, che Apple rilascerà presto un nuovo Apple Watch di fascia alta con schermo micro-LED fra un anno. Il pannello dovrebbe anche ricevere un aumento delle dimensioni; si passerebbe infatti a 2,1 pollici e pare che l’azienda vogliamo abbandonare la tecnologia OLED in favore di una nuova feature ancora più performante dal punto di vista della risoluzione e della luminosità. Ovviamente, prevediamo che una simile rimodulazione giunga solo sull’iterazione Ultra, ma è una nostra supposizione. Vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Unitamente al nuovo display, il nuovo Apple Watch dovrebbe ricevere funzionalità premium aggiornate; ad oggi non sappiamo cosa vedremo di nuovo. Pensiamo che la compagnia possa inserire nuovi monitoraggi del fitness e nuove funzionalità per la salute. Staremo a vedere.

L’analista ha anche parlato della possibilità di vedere in commercio degli auricolari economici; ha infatti parlato del debutto imminente degli AirPods Lite per sopperire alla domanda debole di wearable registrata nell’ultimo trimestre dell’anno.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Apple Watch Ultra si trova in super sconto su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. È il miglior smartwatch che vi sia in casa Apple ed è un game changer sotto molti punti di vista. Presenta uno schermo luminoso da oltre 2000 nit, ha una cassa in titanio, presenta un GPS di nuova concezione super preciso ed è pensato per gli amanti degli sport estremi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.