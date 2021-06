Mostrate tutto l'amore possibile per il vostro paese con i nuovi cinturini e quadranti per Apple Watch. Sì, avete letto bene: arrivano i cinturini delle nazioni per esprimere il supporto verso la vostra nazione preferita e/o di appartenenza. Ce ne sono tanti da acquistare, ma affrettatevi: saranno disponibili per poco tempo, in quanto si tratta di un'edizione limitata.

Apple Watch: 22 cinturini per 22 nazioni

Il modo più semplice per personalizzare il vostro smartwatch è mediante i cinturini. Se disponete di un orologio intelligente del colosso di Cupertino, potete decidere di acquistare un cinturino ufficiale del produttore o uno dei tanti disponibili da un rivenditore di terze parti. Per i possessori di Apple Watch che desiderano acquistare un nuovo cinturino, sappiate che ora si può optare per uno dei nuovi 22 cinturini Sport Loop ispirati alle bandiere dei paesi (o ai loro colori ufficiali).

Quelli della Collezione Internazionale sono cinturini Sport Loop in edizione limitata che rappresentano 22 Paesi di tutto il mondo. Le band pronte all'acquisto rappresentano i seguenti Paesi:

Australia;

Belgio;

Brasile;

Canada;

Cina;

Danimarca;

Francia;

Germania;

Gran Bretagna;

Grecia;

Italia;

Giamaica;

Giappone;

Messico;

Paesi Bassi;

Nuova Zelanda;

Russia;

Sud Africa;

Corea del Sud;

Spagna;

Svezia;

Stati Uniti.

Oltre a questo, potrete scegliere di installare una watch face Stripes scaricabile abbinata al fine di personalizzare ulteriormente il vostro gadget indossabile. Da dove si scaricano i quadranti? Semplice: vi basterà utilizzare la funzionalità presente sulla confezione adoperando il tutto mediante l'app Apple Clip. Non di meno, potete anche scaricare uno qualsiasi dei 22 quadranti dal sito Web dell'azienda. Volendo, si possono condividere con altri utenti mediante il Face Sharing.

I cinturini sono disponibili sia nelle versioni da 40 mm che in quelle da 44 mm e hanno un costo di 49,99 euro al pezzo.

