Apple Watch: arriva watchOS 10.2, cosa c'è di nuovo?

Apple ha appena rilasciato la nuova iterazione di watchOS 10.2 per gli utenti; questa versione del firmware gode di nuove funzionalità, ha il supporti ai dati sanitari per Siri, nuove opzioni rapide per la gestione dei quadranti e non solo. Andiamo con ordine e scopriamo tutte le novità.

watchOS 10.2: tutte le novità

L’OEM di Cupertino ha rilasciato la nuova versione del sistema operativo per smartwatch Apple; il major update è arrivato a settembre e l’iterazione v10.2 è disponibile al download un mese dopo l’arrivo di watchOS 10.1, il firmware che ha introdotto il supporto al “Double Tap”, a NameDrop e molto altro ancora. Si può scaricare dall’applicazione “Apple Watch” con un iPhone avente iOS 17 (o successivi); basta andare in “generali”, pigiare su “aggiornamento software” ed eseguire il tutto. Vi ricordiamo che l’orologio deve avere almeno il 50% di carica residua e deve essere posizione su un caricabatterie.

Vediamo ora le novità che arrivano con questa iterazione: in primo luogo adesso Siri può acceder ai dati presenti nell’applicazione “Salute” e gli utenti potranno porre delle domande all’assistente virtuale come “Come ho dormito ieri notte?” oppure “Quanti passi ho fatto questa settimana?”

Si possono aggiungere nuovi dati all’interno dell’app tramite Siri e ora basta dire affermazioni del tipo: “Il mio peso è 64 Kg” o “Ho preso la medicina della sera”. Ricordiamo che questa feature è compatibile unicamente con Apple Watch Series 9 o Ultra 2 per via dell’hardware più aggiornato e del processore S9.

C’è poi un’opzione che serve per cambiare il quadrante dell’Apple Watch semplicemente con uno snipe; in realtà è stata reintrodotta perché in passato era stata eliminata. Vengono poi risolti dei bug minori.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che Apple Watch SE (2023) con scocca da 40 mm color Midnight è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 289,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.