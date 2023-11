Apple Watch: arriva l'aggiornamento di watchOS che risolve il battery drain

Il nuovo aggiornamento a watchOS risolverà un grave bug che causa un battery drain anomalo agli smartwatch di nuova generazione di Apple. Di fatto l’azienda sta lavorando duramente per trovare una soluzione al problema che causa un consumo eccessivo della batteria su alcuni Apple Watch. Molti utenti stanno segnalando ciò dopo l’installazione di watchOS 10.1. Lo ha ribadito la compagnia in una nota interna condivisa con i fornitori di servizi autorizzati di Cupertino.

Apple Watch: cosa causa il battery drain su alcuni modelli?

Il promemoria è stato avvistato da MacRumors e pare che sia autorevole visto che è stato confermato da più fonti; l’OEM di Tim Cook ha dichiarato che il problema verrà risolto molto presto e a breve gli orologi della mela potranno avere un’autonomia degna di nota, com’è sempre stato, d’altronde. Non sappiamo però quale sia la causa del battery drain e quali modelli di Apple Watch siano interessati. Il vostro come si comporta? Fateci sapere.

Intanto, su vari forum di riferimento, i reclami dei clienti sono stati numerosi in questi giorni; anche nei forum di supporto della compagnia, su Reddit o su X si leggono simili problematiche. Ad ogni modo, pare che questo bug interessi una pletora di dispositivi che vanno dall’Apple Watch Series 5 al Watch Ultra 2. Un utente scrive su X:

“WatchOS 10.1 sta consumando la batteria del mio Apple Watch. Dal 100% al 50% in meno di 60 minuti.”

Dal log delle modifiche di iOS 171. si legge che l’aggiornamento in questione risolve un problema per cui potrebbe verificarsi un aumento del consumo energetico” con un Watch avente watchOS 10.1 ma di base non sembra essere una costante per tutti.

Piccola postilla: io, ad esempio, posseggo un Watch Ultra di prima generazione, aggiornato all’ultima iterazione e non riscontro nulla di simile. Lo adopero con un iPhone 14 Pro, anch’esso aggiornato all’ultimo firmware disponibile.

