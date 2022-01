Apple Watch presenta il quadrante Unity Lights più innovativo

Apple lancia il quadrante Unity Lights con l'innovativo ray-tracing 2D per celebrare il mese della storia “nera”. Scopriamo di più su questo innovativo – e bellissimo – quadrante per smartwatch della mela.

Apple celebra il Black History Month con due novità

Per celebrare il Black History Month, l'OEM di Cupertino sta lanciando diverse iniziative progettate per mettere in luce le attività e l'innovazione dei neri, tra cui un cinturino Braided Solo Loop in edizione speciale, un nuovo quadrante rivoluzionario progettato utilizzando il ray tracing 2D.

L'Apple Watch Black Unity Braided Solo Loop è un cinturino nero con macchie rosse e verdi ovunque che simboleggiano i colori della bandiera panafricana. È ora disponibile su Apple.com per 99 euro e arriverà in alcuni Apple Store selezionati a partire dal prossimo 1° febbraio.

Inoltre, da ieri, è disponibile anche un nuovo quadrante Unity Lights progettato utilizzando il ray-tracing 2D, che secondo Apple non ha mai implementato prima per un quadrante. Il quadrante analogico “simula la luce e l'ombra che cadono su di esso e il movimento delle lancette dell'orologio rivela e nasconde contemporaneamente la luce, cambiando dinamicamente durante il giorno”. Può essere personalizzato con un quadrante a schermo intero o circolare, sfondo bianco o nero, segni di graduazione, quattro complicazioni e un monogramma.

Inoltre, Apple sta mettendo in risalto gli artisti neri su Apple Music, News, Books e Podcast, inclusi episodi speciali di “The Message” su Apple Music 1. Ci saranno anche nuovi allenamenti su Fitness+ e un nuovo episodio di Time to Walk con l'attivista Ayọ Tometi, uno dei fondatori del movimento Black Lives Matter.

Il quadrante Unity Lights richiede un Apple Watch Series 4 o successivo, watchOS 8.3 e iOS 15.2. Sarà disponibile oggi come aggiornamento della Face Gallery nell'app Watch.