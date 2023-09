Apple Watch 9, Watch Ultra 2 e AirPods Pro USB C: da ADESSO su Amazon

Non solo iPhone 15, da oggi disponibili su Amazon ci sono anche le altre novità Apple! A disposizione, i nuovi smartwatch Watch Series 9 e Watch Ultra 2, ma non solo: c’è anche la nuova versione di AirPods Pro con case di ricarica USB C. Accaparrati adesso il prodotto che ti piace di più direttamente dal celeberrimo e-commerce: ricevi tutto con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: le scorte sono super limitata.

Di seguito, tutte le novità disponibili da oggi, 22 settembre:

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular a 909€ :

: Apple Watch Series 9 a partire da 459€ ;

; AirPods Pro 2 con case di ricarica USB C a 279€.

Oltre a loro, come anticipato, su Amazon da oggi è possibile acquistare anche i nuovi iPhone 15. Se il tuo desiderio è accaparrartene uno, allora scopri adesso la disponibilità dei diversi modelli. Purtroppo, al momento restano pochissime configurazioni a disposizione:

In caso si possibile ordinare la versione che desideri, ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. L’attesa è finita: tutte le novità Apple sono finalmente disponibili, anche su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.