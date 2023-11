Apple Watch 9 a 23€/mese a tasso zero per 20 mesi da MediaWorld

Il Black Friday più colorato di sempre di MediaWorld porta in dote il finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli articoli in promozione il cui importo sia di almeno 399 euro. Tra questi segnaliamo il nuovo Apple Watch Series 9 da 45 mm nella versione solo GPS, in offerta a 469 euro invece di 489 euro e soprattutto acquistabile in 20 rate a tasso zero da 23 euro al mese. E selezionando l’opzione Ritiro gratuito in negozio, le spese di spedizione sono a carico di MediaWorld. Vai all’offerta dedicata collegandoti al sito ufficiale da qui.

Il nuovo Apple Watch Series 9 è realizzato in alluminio (in parte riciclato), con una resistenza alla pressione pari a 5 atmosfere, che equivalgono a 50 metri, e il nuovo processore Apple S9.

Tra le novità segnaliamo l’introduzione della gesture Doppio Tap, che permette agli utenti di compiere delle azioni con lo smartwatch tra cui avviare un’attività fisica, rispondere a un messaggio o a una telefonata. Tale funzionalità permette ora di usare l’Apple Watch anche quando si ha l’altra mano impegnata, andando così ad aumentare in maniera sensibile l’esperienza d’uso di tutti i giorni.

Un’altra importante novità riguarda la luminosità di picco dei display, che ora raggiunge i 2.000 nits. Si tratta di un cambiamento importante, che avrà conseguenze più che positive in condizioni di scarsa luminosità.

