Apple Watch 8 GPS 45 mm a prezzo SHOCK su Amazon: va a ruba

La naturale estensione al polso del tuo iPhone. Apple Watch 8, il super ambito smartwatch, è in enorme sconto su Amazon. Infatti, l’edizione GPS con cassa da 45 millimetri, puoi prenderla risparmiando ben 90€ in questo momento: completa l’ordine al volo per accaparrartelo allo straordinario a 439€ appena invece di 549€. Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Non un wearable qualsiasi, ma un assistente da polso – firmato dalla mela morsicata – che ti permetterà di gestire rapidamente tutto quello che faresti con iPhone e anche di più. Infatti, a disposizione hai un personal trainer spettacolare, che monitorerà con precisione ogni tua attività fisica. Ancora, avrai modo di controllare i parametri relativi alla salute con estrema precisione: non solo battito cardiaco, ma anche quantità di ossigeno nel sangue e possibilità di realizzare un vero e proprio ECG dal polso.

Naturalmente, eccellente gestione delle notifiche dal polso a possibilità di rispondere alle telefonate dal polso e di effettuarne di nuove. Sono solo alcune delle eccezionali caratteristiche di Apple Watch Series 8, che adesso è in enorme sconto su Amazon al prezzo che mai penseresti. Completa l’ordine al volo per accaparrarti l’edizione GPS, con cassa in alluminio da 45 mm, a 439€ invece di 549€. Arriva con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

