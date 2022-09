Apple Watch a 70euro in meno su Amazon, offerta IMPERDIBILE

Offerta da non perdere per il fantastico Apple Watch Series 7, che su Amazon è scontato di 70 euro. GPS integrato, cassa in alluminio verde e cinturino sportivo, per uno smartwatch a cui non serve certo fare pubblicità, è il migliore e basta. Cogli al volo l’occasione e metti subito nel tuo carrello Apple Watch Series 7 a 365 euro.

Apple non delude mai, e a volte va anche oltre. Questo bellissimo smartwatch ha un display quasi il 20% più ampio del suo omonimo di serie 6, e il 40% più sottile. Cristallo robusto e certificazione per resistere all’acqua e alla polvere. Possibilità di chiamare e mandare messaggi direttamente dallo smartwatch.



Apple Watch Series 7: un mostro di prestazioni

Misura l’ossigeno nel sangue per monitorare il tuo stato di salute, con notifiche in caso di battito cardiaco troppo elevato, troppo basso o quando il ritmo è irregolare. Scegli l’allenamento che preferisci, tra i tantissimi proposti, anche le nuove attività sportive, Tai Chi e Pilates.

Chiama o manda messaggi direttamente da Apple Watch. Trova la strada migliore con mappe e usa l’app Wallet per tenere sempre con te le carte, senza usare il tuo smartphone. Sincronizza la tua musica o gli audiolibri e ascoltali dove vuoi. Resistenza alla polvere di grado IP6X e all’acqua fino a 50 metri.



