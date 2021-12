Apple Watch 7 GPS: il prezzo PRECIPITA su Amazon (399€)

Lo spettacolare Apple Watch 7, in edizione GPS con cassa in alluminio da 41 millimetri, è in forte sconto su Amazon. Adesso puoi portarlo a casa a 399€ appena con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Un affare da prendere al volo: scorte in rapido esaurimento.

Apple Watch 7 in gran sconto su Amazon

Non uno smartwatch qualsiasi in sconto, ma lo smawatch definitivo. La naturale estensione del tuo iPhone, che dal polso ti permette di eseguire la stragrande maggioranza delle operazioni che – normalmente – dovrei compiere con lo smartphone.

Un dispositivo di un'intelligenza impressionante: merito naturalmente di un software avanzatissimo. Notifiche, telefonate, salute e sport tutto a portata di polso.

Il display è un pannello di tipo retina, con massimo supporto alla tecnologia always-on, ma un consumo energetico ridotto rispetto alla precedente generazione. A completare, un vetro molto più robusto e resistente a urti e graffi e anche un sistema di ricarica rapida ultra rapido (l'ho testato ed è impressionante). Finalmente, basta una manciata di minuti per ricaricare il tuo wearable e usarlo per oltre una giornata.

Insomma, Apple Watch 7 non ha bisogno di presentazioni: si tratta del miglior smartwatch in assoluto e – a questo prezzo – è impossibile non approfittarne. L'edizione GPS con cassa in alluminio da 41 millimetri la porti a casa a 399€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.