Apple Watch 7 GPS a 399€ su Amazon: occasione super rara

Tempo di fare il miglior affare Amazon della settimana. Apple Watch 7, in edizione con cassa in alluminio da 41 millimetri, è in sconto a 399€ con spedizioni ultra rapide e gratuite.

Il momento di prendere il tuo perfetto assistente personale da polso è adesso. Completa l'ordine al volo per accaparrartelo, a questo prezzo durerà molto poco.

Apple Watch 7: il miglior prezzo è su Amazon

Di certo, se possiedi un iPhone, questo è il miglior smartwatch in assoluto che puoi scegliere. Non ha rivali, nemmeno a cercarli con il lanternino.

Lo indossi e da subito è chiaro un dettaglio: non dovrai essere tu a dare di matto per imparare a usare il dispositivo. Sarà lui a integrarsi alla perfezione con il tuo smartphone, imparando a conoscere le tue abitudini e mostrandoti al polso sempre quello che serve.

Lavi le mani? Si attiva il contatore. Ti svegli prima che la sveglia suoni? Ti chiede se vuoi spegnerla. Inizi a fare sport? Ti chiede se vuoi attivare il tracciamento dell'allenamento. Hai lasciato in carica il wearable ed è pronto? Ricevi una notifica su iPhone.

Ecco, ad essere smartwatch super ricchi di funzioni ormai sono bravi tutti. La differenza è l'ottimizzazione software e – sotto questo punto di vista – non ci sono paragoni di alcun tipo possibili.

Ovviamente, non manca nemmeno lui di essere un dispositivo avanzato sotto ogni punto di vista. Leggi le notifiche e rispondi dal polso, con un sistema di digitazione intuitivo. Puoi parlare al telefono direttamente dal polso, puoi interagire con Siri e puoi anche ascoltare la musica che ami di più.

Sotto il punto di vista di sport e salute, manca niente. Dai tantissimi workout presenti, il cui tracciamento fa affidamento sulla presenza del GPS, fino alla possibilità di realizzare un ECG (elettrocardiogramma) direttamente dal polso.

Insomma, Apple Watch 7 non è un PC da polso, è l'estensione del tuo iPhone più naturale e completa possibile. A questo prezzo, non c'è da rifletterci, ma solo da approfittarne: portalo a casa adesso a 399€ da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.