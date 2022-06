Apple Watch 7 45mm GPS + Cellular a 419€: SCONTACCIO Amazon di 150€

Sono certo che durerà pochissimo. Apple Watch 7 GPS + Cellular, con cassa in alluminio da 45 mm, a 419€ non ha rivali. Lo trovi su Amazon e risparmi 150€: completa l’ordine al volo per averlo a 419€ invece di 569€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Offerta limitatissima.

Apple Watch 7 crolla su Amazon

Uno smartwatch che non ha per niente bisogno di presentazioni. La naturale estensione da polso del tuo iPhone. L’assistente digitale che non hai mai provato, in grado da apprendere dalle tue abitudini per offrirti funzionalità personalizzate. Un wearable che ti mette al centro della scena: non dovrai imparare tu a usarlo, sarà lui a guidarti durante un’utilizzo, che più naturale non potrebbe essere.

L’ultima edizione, con display meraviglioso dotato di bordi praticamente inesistenti, non ha mai toccato un prezzo così basso. Soprattutto, l’edizione in promozione è quella GPS + Cellular, ovvero con supporto all’eSIM. Questo significa che, qualora lo volessi, potresti utilizzare il tuo Apple Watch 7 come un vero e proprio “smartphone da polso“, in modo completamente indipendente rispetto al tuo telefono.

Non perdere l’occasione di accaparrarti l’edizione con cassa da 45 millimetri, realizzata in alluminio, approfittando di una riduzione di prezzo di 150€ su Amazon. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.