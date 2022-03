Apple Watch 6 GPS + Cellular in sconto di 200€ su Amazon: solo 339€

Apple Watch 6 nella sua versione più completa, quella GPS + Cellular. L'edizione che permette allo smartwatch di comportarsi come uno “smartphone da polso” se lo desideri, in modo totalmente indipendente dal tuo telefono cellulare.

Un wearable pronto a farti cambiare idea sugli smartwatch: non dovrai imparare tu a usarlo, sarà lui ad adattarsi alle tue abitudini, diventando l'assistente digitale da polso che non ti saresti mai aspettato.

Grazie a un sorprendente sconto Amazon, l'edizione con cassa da 40 mm in alluminio, la porti a casa a 339€ circa invece di 539€. Completa adesso l'ordine per avere 200€ ci sconto immediato. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la disponibilità iper limitata.

Apple Watch 6 GPS + Cellular: il prezzo precipita su Amazon

Un dispositivo pazzesco. Il classico prodotto pronto a farti cambiare idea sull'utilità dello smartwatch. Lo indossi, dopo aver effettuato un rapido abbinamento con iPhone ed entri in un mondo tutto nuovo.

A stupire di questo genere di wearable è la loro “intelligenza”. In pochissimo tempo capiscono le tue abitudini e si adattano di conseguenza. Non dovrai scervellarti per imparare questa o quell'altra funzione, verrà naturale iniziare a usarle.

Se arriva una chiamata, puoi naturalmente rispondere e non solo. La peculiarità di questo specifico modello è il supporto eSIM. Puoi attivarne una che – di fatto – clona il tuo numero di telefono. Da quel momento in poi, puoi anche lasciare lo smartphone a casa, il tuo orologio smart lo sostituirà in pieno.

Ottimo alleato per lo sport, grazie a tantissime modalità di workout monitorate con precisione, non manca il GPS integrato per un tracciamento super preciso. Si tratta naturalmente di un valido supporto anche per la salute: battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue e persino possibilità di eseguire un ECG direttamente dal polso.

Insomma, un wearable eccellente. Apple Watch 6 GPS + Cellular a questo prezzo è assolutamente lo smartwatch da avere per portare l'ecosistema di prodotti della mea morsicata su un nuovo livello. Completa adesso l'ordine da Amazon per approfittare dei 200€ di sconto e accaparrartelo a 339€ appena invece di 539€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.