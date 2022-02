Apple Watch 6 GPS + Cellular a prezzo SHOCK: 369€ (sconto di 170€)

A sorpresa, e con scarsissima disponibili, puoi prendere Apple Watch 6 GPS + Cellular (con cassa in alluminio da 40mm) in sconto di 170€ su Amazon. Puoi accaparrarti il modello blu oppure rosso (44mm allo stesso prezzo!) o ancora bianco a 369€ invece di 539€. Un affare che, soprattutto considerando le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Apple Watch 6 GPS + Cellular in sconto assurdo su Amazon

La versione più completa del celeberrimo wearable della mela morsicata. Infatti, si tratta dell'edizione che ti permette di inserire una eSIM, con il tuo stesso numero di cellulare, e sfruttare il dispositivo anche in totale assenza dello smartphone. Un telefono da polso di qualità super premium.

L'edizione in sconto è fra le più recenti, quindi più completa, bella e ricca di funzioni. Un ampio pannello per la gestione di tutte le funzionalità che questo impressionante assistente digitale è in grado di offrire: notifiche, sport e salute. Ancora, telefonate direttamente dal polso, utilizzandolo come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Il sistema operativo è probabilmente il più intelligente che si possa trovare su wearable ed è pronto a inserirsi nel tuo ecosistema di prodotti della mela morsicata, diventando una parte fondamentale dello stesso.

Rilevamento delle cadute, ECG dal polso, display always on e non solo: sono solo alcune delle feature esclusive delle quali è dotato, proprio perché fra i modelli più recenti.

Il momento di fare un affare impressionante, portando a casa Apple Watch 6 GPS + Cellular (con cassa in alluminio da 40 millimetri) è adesso, direttamente da Amazon. Lo prendi a 369€ invece di 539, scegli il colore e completa l'ordine:

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.