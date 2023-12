Apple Watch (2024) avrà un nuovo look e dei sensori RIVOLUZIONARI

Sembra che il 2024 sarà l’anno di Apple Watch; il colosso di Cupertino aggiornerà il suo smartwatch di punta nel corso dei prossimi mesi. Il modello di decima generazione riceverà un nuovo design, godrà di sensori innovativi per il monitoraggio della pressione sanguigna e per il rilevamento delle apnee notturne.

Apple Watch: cosa sappiamo sui nuovi modelli?

Di fatto, torniamo indietro nel tempo: quest’anno l’OEM di Tim Cook ha apportato pochissimi aggiornamenti alla sua line-up di smartwatch ma nel prossimo anno ci saranno tante novità, d’altronde ci troveremo alla decima iterazione al pubblico. Il primo modello è stato presentato nel mese di settembre 2014 ma è arrivato sul mercato soltanto a giugno 2015. A riportare questi dettagli ci ha pensato Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, nel corso della sua newsletter Power On.

Sicuramente il dispositivo ad essere dotato di un nuovo design sarà il modello standard e non l’Ultra o l’SE. Per il più esclusivo della gamma è previsto l’arrivo di un pannello microLED più generoso (2,12″) ma non lo vedremo in commercio prima del 2026.

Anche in passato il giornalista di Bloomberg aveva riportato che Apple fosse al lavoro su un aggiornamento significativo per Apple Watch ma ad oggi non si hanno molte informazioni. Sicuramente avremo un design più sottile e pare che vedremo un nuovo meccanismo magnetico per i cinturini, ma non solo. Ci saranno funzionalità sanitarie interessanti volte a monitorare aspetti chiave della salute; ci sarà un sensore per il rilevamento delle apnee notturne e dell’ipertensione e uno per il monitoraggio della pressione sanguigna.

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che Apple Watch Series 9 è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.