Apple Watch (2023) da 44 mm a soli 249€ su Amazon: IMPERDIBILE

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente strepitosa; il meraviglioso Apple Watch SE (2023), con cassa color argento da 44 mm e modulo GPS al seguito costa solo 249,00€, spese di spedizione incluse. La promo speciale per il Black Friday potrebbe terminare a breve quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione e fate vostro lo smartwatch più venduto della mela ad un costo semplicemente unico.

Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che il prezzo complessivo si potrà dilazionare in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis, ma non finisce qui. Avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrete anche un anno di garanzia con il costruttore, sempre valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì sappiate che ci sono due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.

Apple Watch SE (2023): non puoi non averlo

Apple Watch SE è il modello più economico della line-up di casa Apple ma è ugualmente performante. In primo luogo è un notificatore di prima scelta, preciso e puntuale, oltre che affidabile. È leggerissimo ed è compatibile con i cinturini da 42, 44 o 45 mm, ma non solo. Misura il battito cardiaco H24, sette giorni su sette e tiene traccia dei parametri vitali grazie ad un sistema di sensori evoluto. Può essere adoperato anche per monitorare i progressi sportivi e, perché no, anche per gestire al meglio la qualità del proprio sonno.

I cinturini sono intercambiabili e si adatteranno al vostro stile personale, così come i quadranti. Si può anche rispondere al telefono direttamente dal Watch grazie al microfono e allo speaker integrati. La scocca è in alluminio da 44 mm ed è in colorazione argento ma c’è anche in galassia e in midnight. A soli 249,00€ questo Apple Watch SE (2023) è un super best buy, correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.