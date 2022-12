Apple Watch (2022) da 40 mm a soli 249€ su Amazon: offerta STREPITOSA

Se state cercando un nuovo smartwatch dell’azienda di Cupertino e avete un iPhone, non potete non prendere in considerazione un Apple Watch. Nello specifico, noi vi suggeriamo l’acquisto del modello SE (2022), il più economico del listino ma anche il migliore per rapporto qualità-prezzo. La versione con cassa Midnight da 40 mm si porta a casa con 309,00€ ma oggi, grazie alle offerte di Amazon, può essere vostro con soli 249,00€. Capite bene che questo è un costo bassissimo per un wearable di ultima generazione, bello, potente e in grado di fare praticamente di tutto. Rispetto ad un Series 8 le rinunce sono davvero poche e vi assicuriamo che il wearable di fascia economica della mela è davvero “quello giusto per tutti”.

Pensate che se lo comprerete oggi, arriverà a casa vostra entro giovedì 22 dicembre, in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale. Tuttavia dovete essere molto veloci perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

Apple Watch SE (2022): Best Buy assoluto a questa cifra

I vantaggi nell’acquistare da Amazon sono davvero innumerevoli: citiamo le spese di spedizione gratuite, la consegna veloce in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, un anno di garanzia con il costruttore e due anni di garanzia presso il sito stesso, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Lo smartwatch in questione è un Best Buy perché è ricco di features, è quello ideale per tutti coloro che non devono fare un utilizzo intenso ed estremo, è leggero, compatibile con un mondo di cinturini originali e di terze parti, ma non solo. È un notificatore (si può rispondere alle telefonate e ai messaggi direttamente dall’Apple Watch), è un assistente sanitario, un companion di allenamenti, monitora il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue e molto altro ancora. A soli 249,00€ è da comprare immediatamente, ma fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.