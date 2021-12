Apple vuole sostituire la corona dei suoi Apple Watch?

Un brevetto recentemente trapelato online suggerisce che l'OEM di Cupertino vorrebbe sostituire la corona digitale presente a bordo degli Apple Watch con dei sensori ottici.

Apple Watch: il brevetto che non ti aspetti

Uno degli aspetti chiave dell'Apple Watch è la Digital Crown, che consente agli utenti di navigare nell'interfaccia di watchOS senza dover toccare continuamente lo schermo. Tuttavia, sembra che la mela stia lavorando su come sostituire questo elemento poiché un nuovo brevetto mostra un orologio della mela con sensori ottici situati al posto della corona.

Come riportato da Patently Apple, l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti questa settimana ha pubblicato un nuovo patent dell'azienda con sede a Cupertino che rivela come la Digital Crown su Apple Watch possa essere sostituita da sensori ottici in grado di identificare i gesti dell'utente.

Il brevetto si chiama “Orologio con sensore ottico per l'input dell'utente” e dimostra come l'azienda possa utilizzare i nuovi sensori per consentire agli utenti di scorrere l'interfaccia riducendo il numero di parti mobili nell'Apple Watch con la rimozione della corona digitale. I sensori ottici rileverebbero i gesti compiuti dagli utenti per trasformarli in controlli di sistema.

L'azienda osserva nel brevetto che la rimozione della corona non solo può rendere l'Apple Watch più resistente, ma può anche liberare spazio che può essere utilizzato da altri componenti come nuovi sensori o persino una batteria più grande.

Ad esempio, l'utente può fornire movimenti e gesti vicino al componente di input che il componente di input può rilevare e interpretare e input dell'utente per controllare un aspetto dell'orologio. I movimenti e i gesti forniti dall'utente possono essere rilevati direttamente con sistemi ottici di il componente di input, in modo che il numero di parti mobili sia ridotto e lo spazio all'interno dell'orologio sia utilizzato in modo più efficiente.

Poiché la Digital Crown dispone anche di un sensore cardiaco elettrico che consente l'ECG, il patent mostra che i nuovi sensori ottici potrebbero essere utilizzati anche per misurare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, il livello di ossigenazione del sangue, la pressione sanguigna e altro ancora.

Le indiscrezioni suggeriscono che l'Apple Watch 2022 avrà nuove funzionalità per la salute, incluso il monitoraggio della pressione sanguigna.

Tenete presente che non tutte le tecnologie dimostrate in un brevetto Apple verranno implementate in un prodotto reale. E anche se Apple decidesse di sostituire la Digital Crown, questo potrebbe richiedere diversi anni.