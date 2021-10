Apple vuole sfidare Nintendo Switch: console in arrivo?

Apple Arcade ha stuzzicato i fan già da tempo: si vocifera che l'OEM di Cupertino voglia entrare anche nel settore dei videogiochi… o meglio, che voglia “ritornare” nel campo.

Apple: cosa sappiamo della console in cantiere?

Ora, un nuovo rumor sottolinea la possibilità di una nuova console portatile realizzata da Apple. Il nuovo prodotto vuole sfidare il predominio di Nintendo, sfidando anche competitor “light” come Steam Deck e le future console prossime al debutto.

Coloro che hanno familiarità con la storia del marchio ricorderanno che la società ha lanciato una console soprannominata Apple Bandai Pippin. È stata prodotta tra il 1996 e il 1997 come derivata della piattaforma Apple Macintosh. L'obiettivo dell'azienda era creare un sistema informatico economico finalizzato principalmente alla riproduzione di software multimediali basati su CD, in particolare giochi, ma che funzionasse anche come thin client.

Il sistema operativo era una versione del sistema 7.5.2 e utilizzava un processore PowerPC 603 a 66 MHz con un modem a 14,4 kb/s. Il dispositivo era dotato di un'unità CD-ROM a velocità 4x e di un'uscita video per un display televisivo standard.

Bene, siamo nel 2021 e possiamo facilmente sapere che la console è stata un fallimento. Bandai ha prodotto circa 100.000 unità ma ne ha vendute solo 40.000 prima di interrompere la produzione. Diversi anni dopo, da Cupertino sembra che siano pronti per un altro tentativo.

Questa volta, Apple mirerà al mercato di massa per detronizzare Nintendo Switch. Secondo un rapporto, la console Apple sarà un terminale ibrido, un mix fra Switch e PS5 di Sony.

Se questo confronto significa avere la portabilità di Switch, ma la potenza di PS5, allora dobbiamo essere entusiasti. Dopotutto, il grosso problema del prodotto della grande N è la portabilità, ma la console rimane indietro rispetto alla concorrenza in termini di hardware. Questo è uno dei motivi che rendono così attraente la futura Steam Deck. La console portatile di Valve può eseguire giochi AAA senza problemi.

I rumor continuano affermando che la console della mela funzionerà anche con il futuro (e ipotetico) AR / VR.

Come abbiamo detto prima, la categoria delle ibride diventerà più competitiva negli ultimi anni. Tuttavia, il grande potere di Nintendo si basa ancora sui suoi titoli esclusivi. Vediamo se Apple sarà in grado di produrre giochi con lo stesso pedigree.