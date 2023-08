Apple vuole ridurre le cornici sui prossimi iPad (RUMOR)

Sembra che Apple sia intenzionata a ridurre le dimensioni della cornice dei prossimi iPad; questa mossa dovrebbe seguire la medesima linea guida che la compagnia intende proseguire con i melafonini premium.

Andiamo con ordine: abbiamo appreso che Apple sta riducendo la dimensione delle cornici dei prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max attraverso un nuovo processo di produzione. Pare che però, stando alle informazioni ottenute da Mark Gurman e riportate nella newsletter Power On, la compagnia sia decisa a effettuare tale rimodulazione anche sui tablet più costosi. Lecito immaginare quindi che iPad Pro da 11 e 12.9″ del 2024 disporranno di un frame ridotto al minimo.

Apple vuole ridurre le cornici su tutti i suoi device premium

All’interno della newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg ha riferito che Apple sta usando il nuovo sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione (detto anche LIPO) per realizzare display con cornici sottilissime. I nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max infatti, dovrebbero averle ridotte al minimo mentre iPhone 14 Pro le ha da 2,2 mm. Qualora la mela dovesse superare tutte le sfide legate alle difficoltà di tale costruzione, ci troveremo davanti dei tablet unici, leggeri, con uno schermo dal look assolutamente futuristico.

Per chi non lo sapesse, Tim Cook ha già adoperato la tecnologia LIPO in passato; l’abbiamo avuta, per la prima volta, su Apple Watch Series 7 e Series 8, per esempio, visto che gli smartwatch presentano cornici minime a tutto vantaggio dello schermo OLED.

Tornando agli iPhone 15 invece, sappiamo che, oltre al frame esclusivo, avremo anche una leggera curvatura sul pannello intorno ai bordi, con un’estetica che dovrebbe richiamare, almeno in parte, quella di iPhone 11/11 Pro. Non sappiamo però se tale modifica strutturale interesserà anche iPhone 15 e 15 Plus; staremo a vedere.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPad Pro da 11″ del 2022, con processore Apple Silicon M2 e 512 GB di memoria interna, costa 1329,99€ su Amazon.

