Apple: volete un'app Instagram per iPad? Scordatevela, per ora

Il dirigente di Instagram afferma che non ci sono abbastanza utenti iPad per giustificare la creazione di un'app dedicata. Di fatto sappiamo non il noto social network notoriamente non dispone di un'app per iPad dedicata e non sembra che le cose cambieranno presto. In un post su Twitter questo fine settimana, il boss di Instagram Adam Mosseri ha tentato di nuovo di difendere questa decisione, anche se con una motivazione alquanto scarna.

Nessuna speranza per Instagram per iPad di Apple

Questa è tutt'altro che la prima volta che Instagram viene esaminato per la sua incapacità di creare un'app dedicata per i tablet della mela. L'anno scorso, Mosseri ha affermato che un'app di Instagram “sarebbe stata carina da realizzare“, ma che l'app ha “molto da fare e solo così tante persone, quindi non ha ancora studiato niente all'uopo“. Ha dato una risposta quasi identica nel 2020.

Questa volta, Mosseri ha adottato un approccio leggermente diverso per affrontare questo reclamo. In risposta a un tweet di Marques Brownlee sulla mancanza di un'app per iPad, il CEO del social più famoso degli ultimi tempi, questa volta ha riconosciuto che Instagram riceve questa richiesta da molto temopo, dicendo allo stesso tempo che non ci sono abbastanza utenti iPad per giustificare il lavoro.

Ha scritto:

Sì, questo lo riceviamo spesso. Non è ancora un gruppo di persone abbastanza grande per essere una priorità. Sperando di arrivarci prima o poi, ma in questo momento siamo a testa bassa su altre cose.

In un tweet successivo, ha aggiunto:

Queste sono “funzionalità”; cose come il supporto della modalità oscura, i post programmati, un'app per iPad, l'eliminazione di una foto da un carosello, ecc.

E in un terzo tweet, ha spiegato:

Ogni piattaforma aggiunge un sovraccarico; supportiamo iOS, Android, www e IG Lite e… Android è il nostro bacino di utenza più grande. TikTok e YouTube sono dei colossi, le persone condividono più messaggi che nelle storie o nei feed, quindi dobbiamo adattarci. Siamo più piccoli di quanto pensiate.

Sarà… a noi “puzza” un po' questa motivazione…