Apple Vision Pro: spuntano nuovi dettagli sugli schermi del visore

In queste ore scopriamo che i display di Apple Vision Pro, il primo famigerato visore per la realtà mista del colosso di Cupertino, nonostante siano impostati di default a 90 Hz, potranno spingersi fino ai 100 Hz.

Si dice infatti che Apple Vision Pro, il primo computer spaziale della mela, l’headset per realtà virtuale e aumentata sviluppato in casa Cupertino e presentato durante la precedente WWDC 2023, sia dotato di tantissime features all’avanguardia. Oltre a presentare un sistema operativo innovativo (VisionOS), il gadget vanterà due schermi OLED ad altissima risoluzione con 23 milioni di pixel complessivi. L’azienda ha dichiarato che il refresh rate di queste unità è fissato a 90 Hz ma i rumors suggeriscono che tale valore possa essere forzato fino a 100 Hz a seconda del contenuto mostrato.

Apple Vision Pro: tutto quello che c’è da sapere

Secondo quanto rivela DuanRui, un noto insider di settore su Twitter, sembra che la frequenza di aggiornamento degli schermi di Vision Pro sia settanta a 90 Hz come impostazione predefinita. Tuttavia, potrà arrivare fino a 100 Hz. Questo suggerisce che si potrà regolare la frequenza di aggiornamento in base al contenuto mostrato, un po’ come fa la tecnologia ProMotion su iPhone, iPad e MacBook Pro.

The Apple Vision Pro screen refresh rate is 90Hz by default and up to 100Hz. source: https://t.co/VnbCW5O56n pic.twitter.com/vcjoDOFdDY — DuanRui (@duanrui1205) August 19, 2023

Inoltre, come suggerisce anche il sito di 9to5Mac, i 90 Hz potranno considerarsi come la frequenza di aggiornamento minima per godere di un’esperienza di realtà virtuale appagante. Manca ancora molto al debutto di questo wearable; in America si potrà acquistare all’inizio del prossimo anno, mentre da noi giungerà non prima della fine del 2024 se non all’inizio del 2025.

