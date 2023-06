Apple Vision Pro: si potrà indossare anche con gli occhiali da vista?

Da pochissimi giorni Apple ha annunciato il suo spettacolare visore per la realtà mista; Apple Vision Pro è realtà. Arriverà il prossimo anno negli States e, solo in un secondo momento, nel resto del mondo. Tuttavia è subito sorta una domanda: come potranno fare coloro che dispongono di occhiali da vista? Bella domanda, scopriamolo insieme.

Apple Vision Pro e occhiali da vista: cosa si può fare?

Di fatto, il visore per la realtà mista non è pensato per coloro che usano gli occhiali, di base non si dovrebbe adattare agli occhiali ma pare che ci sia una soluzione per tutti coloro che devono utilizzare delle lenti da vista.

L’OEM di Cupertino infatti, pare che stia collaborando con Zeiss al fine di fornire degli inserti ottici che possono essere personalizzati in base alle condizioni di ogni singolo utente; si parla di speciali mentine che si applicheranno magneticamente ai display del Vision Pro per sostituire gli occhiali.

Ad oggi no nei sa quanto costeranno questi speciali inserti magnetici di Zeiss ma siamo sicuri che saranno venduti separatamente dal visore e che avranno un pezzo non proprio economico. Inoltre, gli utenti che portano gli occhiali dovranno farsi prescrivere un documento dal medico al fine di ottenere i suddetti inserti e non tutte le prescrizioni verranno accettate. Questo è quanto trapelate in queste ore. Per farla breve, non tutti saranno in grado di usare il suddetto headset, almeno in una fase iniziale. Questo potrebbe quindi impedire l’accesso alla tecnologia per una gran fetta di utenti.

