Apple Vision Pro: la versione "low-cost" è stata cancellata, per ora

In queste ore, grazie al noto insider di settore Ming-Chi Kuo, scopriamo che la versione “low-cost” del famigerato Apple Vision Pro è stata cancellata. Di fatto, pare che Apple abbia deciso di annullare i piani per la produzione di una versione “economica” del suo headset per la realtà mista. In passato, moltissimi leakster affermavano che la compagnia di Tim Cook, nel 2025, avrebbe presentato un visore “non Pro” per il mercato consumer; secondo l’analista dell’azienda però, i piani sembrano essere cambiati nuovamente.

Apple Vision “low-cost”: ecco cosa è emerso

Kuo non ha fornito una ragione dietro la cancellazione del visore per la realtà mista di casa Apple; sembra che però, tuttavia, le motivazioni dovrebbero essere legate alla produzione dei componenti che sembra essere ancora troppo elevata. Inoltre, la crescita delle spedizioni del Vision Pro non dovrebbe essere esponenziale. Al contrario, a causa della sua commercializzazione limitata, Apple non otterrà ingenti guadagni da questo wearable. L’analista della società afferma che sono previste circa 400.000/600.000 unità spedite in tutto il 2024. Di contro, ci potrebbe volere molto tempo per rendere “mainstream” un gadget del genere.

La seconda generazione del Vision Pro non entrerà in produzione fino alla prima metà del 2027; fino ad allora non sono previsti aggiornamenti hardware di rilievo.

Tornando al modello low-cost, sia il sito The Information che Bloomberg hanno dichiarato che Tim Cook fosse al lavoro su un headset economico ma l’ipotesi di Kuo sembra andare contro corrente.

