Apple Vision Pro: debutto previsto per il 27 gennaio (ma non da noi)

Secondo quanto apprendiamo in queste ore, il debutto del nuovo headset Apple Vision Pro pare che sia previsto per il 27 gennaio, ovviamente solo negli Stati Uniti. A ribadire questa indiscrezione ci ha pensato un rapporto sulla catena di fornitura individuato dal “Wall Street Observer”. Inoltre anche Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che c’è stato, proprio di recente, un aumento della produzione. Ovviamente ricordiamo che il lancio avverrà solo negli USA, per il 2024. Solo nel prossimo anno ci sarà una distribuzione internazionale.

Apple Vision Pro: il lancio è stato anticipato

Sappiamo infatti che Sony è il fornitore principale di Apple per l’headset in arrivo; pare che il colosso nipponico sfrutterà la sua esperienza in tecnologia degli schermi per donare le unità all’azienda di Cupertino. Ci sarà anche una società cinese sconosciuta che fungerà da fornitore secondario. Giusto come “remind me”, segnaliamo che il visore dispone di uno schermo OLEDoS che usa lo “schema Filtro colore (CF) + WOLED” che serve per migliorare la riproduzione del colore spostando la luce bianca attraverso i filtri RGB. L’esperienza che Apple promette sembra essere incredibile. Ad ogni modo, secondo alcuni leak, pare che l’OEM di Tim Cook rilascerà una versione rinnovata del Vision Pro solo nel 2027 e sfrutterà la tecnologia OLEDoS RGB; questa dovrebbe servire per generare luce e colore direttamente dai sub-pixel.

Per Ming-Chi Kuo, analista di Apple, questo lancio sarà nevralgico per la compagnia. Di fatto, stando a quanto ritiene Kuo, l’headset potrebbe ridefinire le tendenze dell’elettronica di consumo. Si ipotizza una distribuzione (americana) di 500.000 unità per tutto il 2024. Riuscirà nel suo intento? Pare che la risposta da parte degli utenti sarà drasticamente positiva e questo potrebbe diventare un prodotto di punta all’interno del mercato, considerando anche il prezzo di partenza di 3499 dollari.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che gli AirPods Pro (2023) con custodia MagSafe e USB Type-C costano solo 249,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.