Apple Vision Pro: avrà funzionalità inaspettate al lancio

Apple Vision Pro avrà delle funzionalità inedite mai viste prima; probabilmente, ci saranno features non svelate al momento del lancio che, ricordiamo, è avvenuto durante la WWDC di giugno.

Apple Vision Pro: ecco le novità in arrivo

Sono tanti i clienti curiosi di provare con mano – letteralmente – il primo headset per la realtà mista di Cupertino; molti si aspettano di vedere opzioni nuove rispetto a quelle viste durante il keynote, ma a momento nulla è certo. È probabile però che la società abbia deciso di non rivelare tutto e subito. Magari ci saranno opzioni per il fitness e non solo. Oggi apprendiamo che il visore presenterà funzionalità avanzate per il monitoraggio del corpo ma queste non arriveranno al Day One, come si suol dire. D’altronde, il motivo è molto chiaro: Apple potrebbe star ancora perfezionando VisionOS. Verosimilmente, rischiamo di vedere dei contenuti in 3D su Apple TV+, ci sarà la partnership con Disney+, ma non solo. Ci si aspettano grandi cose da questo wearable.

D’altro canto, Vision Pro potrebbe non essere un gadget votato al gaming al momento del debutto. Sappiamo che arriverà nel 2024 in America, ma non c’è ancora una data precisa. Per il resto del mondo, vale lo stesso. Ne sapremo di più con il passare dei mesi.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 azzurro da 256 GB che costa solo 979,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Lo trovate disponibile a questa cifra ancora per poche ore, pertanto sbrigatevi se siete interessati. La consegna sarà celere, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, ci sarà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Volendo, potrete anche usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che c’è la garanzia di Apple valida per un anno presso tutti gli Apple Store del mondo.