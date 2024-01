Apple Vision Pro 2: tutto quello che ci aspettiamo dal nuovo modello

Il debutto del nuovo visore Apple Vision Pro pare che sia imminente; secondo un recente leak infatti, il lancio è previsto per il 27 gennaio. Ora però scopriamo interessanti indiscrezioni sul modello di futura generazione. Tramite la società di ricerche di mercato (Omdia) scopriamo che la seconda generazione dell’headset sarà dotata di schermi micro-OLED in grado di garantire una maggiore luminosità e una migliore efficienza energetica.

Apple Vision Pro 2: ecco cosa è emerso

Stando a quanto riferito online, Apple sta pensando di aggiornare il suo visore (che ancora deve uscire in America) con un modello aggiornato avente schermi OLEDoS RGB. Il lancio di questa iterazione è previsto per il 2027 e pare che questa tecnologia prometta un miglioramento drastico rispetto al W-OLED con filtro colorato che abbiamo nel gadget prossimo al lancio. Con l’OLEDoS RGB si avrà la luce (ma anche il colore) direttamente dai sub-pixel RGB. Questo dovrebbe garantire quindi una luminosità più elevata e un minore dispendio energetico. Ad oggi solo Samsung è in grado di fornire display aventi queste caratteristiche (e il merito è dell’acquisizione di eMagin avvenuta ad inizio 2023) ma probabilmente la compagnia competerà con Sony nella catena di fornitura di Apple.

Stando a quanto ipotizza Ming-Chi Kuo, il lancio della seconda generazione è previsto per il 2027 ma tutto può ancora cambiare; vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”; restate connessi per ulteriori dettagli in merito.

