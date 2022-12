Apple vende ancora Watch 3 sul suo sito, ma Watch SE a 250€ è "QUELLO DA COMPRARE"

Curioso fatto quello che vi stiamo per descrivere ora; girovagando sul sito di Apple, abbiamo notato che l’azienda vende ancora i modelli ricondizionati di Apple Watch Series 3 sul suo sito, anche se non ci sono nuovi modelli disponibili. Tra le altre cose, noi vi consigliamo di non prenderne uno visto l’hardware obsoleto e i prezzi low-cost del modello SE di prima o seconda generazione.

Se ricordate, Apple Watch Series 3 è stato lanciato nel lontano 2017; da allora, è rimasto in listino fino a pochi mesi or sono, precisamente fino a quanto non è stato presentato il Watch Series 8, SE (2022) e il meraviglioso Watch Ultra.

Apple Watch Series 3: vi consigliamo di non comprarlo

Il device ha superato indenne anni di onorato servizio ma oggi, vederlo in circolazione fa quasi tenerezza. Non tanto se è presente sul polso di qualcuno, anzi. Tutto sommato è un buon notificatore e controlla bene i passi, il battito cardiaco e non solo, però è scandaloso vederlo disponibile per l’acquisto; a poche decine di euro in più si può comprare un prodotto molto più avanzato.

Insomma, dicevamo che nello store di Apple, nella sezione “ricondizionati”, si possono vedere ancora Apple Watch Series 3 in acciaio a 369 dollari. Per quanto possa essere invitante la versione più esclusiva, noi ve la sconsigliamo. Non è nemmeno compatibile con i nuovi sistemi operativi e ha un design obsoleto, oltre ad una batteria non in pari con i nuovi modelli.

Il miglior Apple Watch da comprare oggi

Se state cercando il miglior smartwatch da comprare oggi su Amazon è il modello SE (2022) con cassa da 40 mm. Lo trovate a soli 249,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Il dispositivo arriverà dopo Natale ma gode di numerosi vantaggi specifici; di fatto, sì ho la possibilità di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con il servizio di Cofidis. Il cinturino è abbinato alla cassa (Galassia); permette di misurare il battito cardiaco, monitora il sonno, gli allenamenti sportivi e le notifiche provenienti dai vari social network.

