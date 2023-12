Apple TV si aggiorna: è il momento PERFETTO per acquistarne una

In queste ore l’OEM di Cupertino ha appena rilasciato il nuovo aggiornamento tvOS 17.2 per Apple TV di ultima generazione. Questo è il secondo grande update di sistema uscito da settembre ad oggi e arriva un mese dopo la versione v.17.1 che ha introdotto, per la prima volta, la funzione Enhanced Dialogue. A proposito, se volete comprare uno di questi gadget, vi consigliamo il modello di terza generazione con SoC A15 Bionic, 64 GB di memoria interna e con il modem W-Fi al seguito; su Amazon costa solo 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Apple TV con tvOS 17.2: ecco cosa cambia

Ricordiamo che tvOS 17.2 si può scaricare sulla propria Apple TV semplicemente aprendo l’app “Impostazioni”, andando su “Sistema” e pigiando poi su “Aggiornamento software” (così come avviene per gli altri device della mela). Chi ha attivato gli aggiornamenti automatici vedrà comparire di default la notifica del nuovo firmware.

In primo luogo segnaliamo che ci sono delle novità per l’app Apple TV, ovvero l’hub centrale del dispositivo; ora il software presenta una barra laterale con un accesso rapido ai contenuti dei servizi della mela e ai servizi di streaming che vengono integrati nell’area “Guarda ora”.

Ci sono nuove sezioni dedicate per diverse categorie: Cerca, Guarda ora, Apple TV+, Sport e non solo. Vi è lo store per il download delle app esterne e la libreria che contiene i programmi e i film acquistati. Non manca poi un’area tematica dedicata alle piattaforme di streaming, Amazon Prime Video compresa.

Tuttavia segnaliamo che l’OEM di Cuptertino ora ha rimosso la possibilità di acquistare contenuti dall’applicazione “iTunes TV Shows” e da “iTunes Movies”; tutti gli acquisti ora dovranno passare necessariamente dall’app “Apple TV”.

Come detto in calce, per avere uno di questi box per i contenuti multimediali, per il gaming o per il mirroring di iPhone/iPad o Mac, sappiate che bastano solo 159,00€. La Apple TV 4K di terza generazione è in sconto su Amazon.

