Apple TV si aggiorna: è il momento di comprarne una

Apple ha appena rilasciato la settima beta di tvOS 16 per Apple TV; il software è ovviamente, in beta testing e questo vuol dire che non si consiglia l’aggiornamento fino a quando non arriverà una versione alpha ufficiale (prevista per il debutto dopo il keynote di settembre, tra l’altro). Vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità che ci aspettiamo.

Come tutti saprete, la mela ha distribuito poche ore fa le nuove beta dei software per i suoi gadget tech (iPhone, iPad, Mac, orologi e non solo). Queste iterazioni sono destinate agli sviluppatori e servono per consentire a loro di scovare gli eventuali problemi.

Ovviamente, gli sviluppatori e programmatori interessati potranno scaricare la beta di tvOS 16 dal sito ufficiale della mela utilizzando Xcode per Apple TV; occorre avere un profilo developer, ci sembra scontanto dirlo.

Apple TV con tvOS 16: vediamo cosa cambia nella nuova beta di Apple

Sappiamo tutti che con la nuova iterazione del firmware di tvOS 16 verrà abilitata la connettività fra più dispositivi. Praticamente è una feature che permetterà ai programmatori di app di integrare le versioni per Apple TV con le controparti per Apple Watch, iPad e iPhone.

Arriverà un nuovo modo di interagire con il box per lo streaming della mela, in poche parole.

Verranno aggiunti anche dei profili utente innovativi e un portachiavi condiviso fra tutti.

Sul fronte del gaming poi, come ribadito già durante la WWDC di giugno, verrà aggiunto il supporto ai Joy Con di Nintendo e al controller Pro della casa nipponica. Per quanto riguarda la qualità dello streaming invece, citiamo l’aggiunta del supporto HDR10+.

Infine, Apple TV supporterà il nuovo standard per la connettività tra i vari gadget IoT per smart home; si chiama Matter.

