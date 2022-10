Apple TV: il nuovo modello arriverà a breve con tante novità

Stando a quanto afferma Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, si dice che l’Apple TV di nuova generazione verrà presentata a brevissimo (probabilmente entro la fine dell’anno) e che dovrebbe godere di quattro grosse novità rivoluzionarie.

Torniamo indietro nel tempo: a maggio scorso infatti, l’analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che il nuovo box multimediale della mela sarebbe arrivato nella seconda metà dell’anno corrente. Ora Gurman ha confermato questa ipotesi. La nuova Apple TV è alle porte ma potrebbe non avere un cambio di design. Il lancio pare che “si stia avvicinando” e si scopre che potrebbe arrivare nel giro di poche settimane.

Apple TV: cosa sappiamo della nuova iterazione?

Bene: abbiamo appreso che la nuova Apple TV è all’orizzonte, ma cosa ci aspettiamo? Facciamo il punto in questo pratico schemino riassuntivo che ha preparato Mark Gurman e che abbiamo tradotto e riportato di seguito:

un processore più veloce (ci aspettiamo almeno un Apple Bionic A14 che troviamo in iPhone 12 e iPad Air 20202); a cosa serve? Semplice: per avere più performance lato gaming e sul fronte delle app. Decisamente un bell’aumento prestazionale rispetto all’attuale A12.

banchi RAM più elevati; vedremo almeno 4 GB sotto la scocca, con un upgrade concreto rispetto agli attuali 3 GB. L’aumento della memoria volatile dovrebbe servire ad una maggiore fluidità nell’apertura e chiusura delle applicazioni.

un nuovo telecomando Siri Remote; i primi riferimenti a questo accessorio sono stati avvistati in una beta di iOS 16. Non sappiamo cosa sarà in grado di fare, ma molti clienti sperano di vedere il chip U1, lo stesso presente negli AirPods Pro (2022) e negli AirTag e che serve per rintracciare la periferica in caso di perdita. In poche parole, si potrà vedere il telecomando Siri Remote nell’app Trova il mio.

Potremmo anche avere un prezzo più contenuto così l’azienda potrà finalmente competere con le varie stick competitor. Intanto, se volete quella attuale HD da 32 GB, sappiate che si trova su Amazon a 159,00€.

