Apple TV HD: adesso è un prodotto "vintage"

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia appena aggiunto la prima Apple TV HD alla lista dei suoi gadget obsoleti e vintage. Vediamo cosa cambia e cosa comporta.

Apple TV HD è vecchia? Scopriamo di più

Sappiamo che l’OEM di Cupertino tende a definire “vintage” un prodotto che è uscito dal mercato da diverso tempo. È un processo che fa con tutti i suoi prodotti: telefoni, tablet, computer, auricolari e via dicendo. Adesso scopriamo che perfino la Apple TV HD di prima generazione, quella rilasciata in commercio nel 2015 è divetata vintage. Il terminale è stato aggiunto il 30 giugno a tale elenco, ma scopriamo solo adesso che la lista è stata aggiornata.

Stando a quanto vediamo da MacRumors infatti, l’azienda ha rilasciato un piccolo promemoria per Apple Store e fornitori esterni in cui avvisava proprio di questo cambio di rotta. Ha anche aggiunto che il primo iPad Pro originale (quello da 12,9″ del 2015, per capirci) e la Apple TV HD con Siri fanno parte dei device “vintage”.

Come fa un dispositivo a diventare “vintage”? Semplice: quando passano più di cinque anni dalla sua ultima distribuzione sul mercato da parte di Apple. Ricordiamo che i gadget vintage non sono più idonei per l’assistenza ufficiale di Apple ma i negozi fisici e i fornitori esterni offrono riparazioni (a pagamento) per i suddetti aticoli per due anni dall’immissione del device nella categoria “obsoleta”.

Se ricordate, la prima Apple TV HD è stata lanciata nel 2015 e la versione con Siri presentava un anello bianco attorno al pulsante principale. I modelli precedenti sono vintage già da diverso tempo.

Noi vi consigliamo di comprare un modello aggiornato con telecomando di ultima generazione: lo trovate su Amazon a soli 159,00€ con spedizione gratuita. Presenta una CPU Apple Bionic A14 e ha ben 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.