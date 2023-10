Apple TV 4K: se hai un iPhone, devi averne una (la paghi solo 169€)

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget indispensabile nelle vostre abitazioni, se avete un iPhone: ci riferiamo all’ottima Apple TV 4K che, nella sua iterazione con 64 GB di memoria, si porta a casa con soli 169,00€. Non lasciatevela sfuggire: è praticamente incredibile e permette di espandere le potenzialità del singolo melafonino.

Apple TV 4K: l’accessorio INDISPENSABILE

Apple TV 4K si presenta con il classico design pulito e minimalista che ci si aspetta dai prodotti della mela. È un piccolo dispositivo nero che si adatta discretamente a qualsiasi configurazione del sistema. Il suo guscio è realizzato con materiali di alta qualità che trasmettono una sensazione di solidità. È facile da installare, e si collega semplicemente al vostro televisore tramite HDMI.

La caratteristica principale di questa Apple TV è, naturalmente, la sua capacità di gestire il flusso streaming in 4K e supporta anche i contenuti in HDR (è ottima se avete Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e non solo. Non c’è solo il video, tuttavia: anche l’audio è al top. Di fatto, troviamo il Dolby Atmos, che permette di usufruire di un sound tridimensionale avvolgente. Dovete provarlo per capirne le potenzialità effettive.

Grazie al processore A15 Bionic, lo stesso utilizzato negli ultimi modelli di iPhone e iPad, per intenderci, la Apple TV 4K è incredibilmente veloce e reattiva. Questo significa che le app si apriranno istantaneamente, lo streaming partirà quasi istantaneamente e le transizioni tra le diverse funzioni del dispositivo saranno fluide e senza intoppi. Perfino giocare ai titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store sarà un’esperienza unica. Concludiamo parlandovi del sistema operativo tvOS che sfrutta l’integrazione con Siri per controllare il device e le impostazioni.

Come detto in calce, con questo box potrete accedere a Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video e molti altri servizi in semplicità: trasforma in “smart” qualsiasi TV o vecchio monitor. Sappiate anche che potrete usare l’iPhone come telecomando, e potrete anche condividere lo schermo del gadget che avete (iPhone, iPad o Mac) con il televisore. Apple TV 4K da 64 GB costa solo 169,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

