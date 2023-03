Apple TV 4K: l'accessorio di Apple che devi avere

Uno dei migliori accessori che si possono comprare oggi su Amazon per completare l’ecosistema di Apple è sicuramente la APPLE TV 4K del 2022. Parliamo infatti di un box per lo streaming multimediale, ma che è in grado di fungere da centro di controllo multimediale per chi desidera giocare su Apple Arcade o con uno dei tanti titoli disponibili sull’App Store.

La Apple TV però, non serve solo a questo; è infatti un ottimo gadget con cui fare mirroring dal proprio iPhone. In poche parole, con questo gadget, collegato alla TV o ad un monitor mediante cavo HDMI si potrà accedere ad un mondo di funzioni inedite. Oggi lo pagate solo 169,00 €, ma sappiate che ci sono le spese di spedizione compresa nel prezzo. Questo implica che non si dovranno sborsare soldi aggiuntivi per portarselo a casa. Infatti la consegna sarà celere e avverrà giorni presso il vostro domicilio o luogo da voi designato. Si potrà anche avere diritto al reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto. Dulcis in fondo, potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Apple TV 4K: a cosa serve?

La versione che vi proponiamo è il modello di terza generazione con 64 GB di memoria interna, più che necessari per installare tutte le principali applicazioni di streaming, diversi giochi pesanti e molto divertenti e molto altro ancora. Permette di riprodurre video in Dolby Vision 4K e gode anche del supporto all’HDR10+. Con il Dolby Atmos invece, ascolterete i vostri film preferiti con una qualità cinematografica. Non dovrete nemmeno temere i giochi più pesanti perché all’interno del box troverete il processore Apple Bíonic A15, lo stesso chip presente in iPhone 14. Comodissimo anche il telecomando con Siri remote, un must per sfruttare al meglio tutto la versatilità dell’ecosistema Apple e del software tvOS.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione e portatevi oggi a casa Apple TV 4K a soli 169,00 € con consegna gratuita in pochissimi giorni. Lo trovate su Amazon e noi vi suggeriamo di sbrigarvi perché solitamente tende ad andare a ruba. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.