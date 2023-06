Apple TV 4K: il miglior gadget per l'intrattenimento domestico a meno di 170€

Se sei un appassionato di streaming di contenuti multimediali e desideri trasformare la tua vecchia TV in un centro di intrattenimento domestico di nuova generazione (e magari possiedi già un’ecosistema della mela), Apple TV 4K di terza generazione potrebbe essere l’accessorio perfetto per le tue esigenze. Su Amazon, puoi acquistare questo set box a un prezzo speciale di soli 169,00€. Non può mancare nel tuo salotto, soprattutto se ami guardare film, serie TV e altro sul web.

Apple TV 4K: il tuo nuovo hub multimediale

L’Apple TV 4K di terza generazione offre una qualità video eccezionale con risoluzione 4K ad alta definizione e supporto per HDR (High Dynamic Range). Grazie a queste tecnologie, potrai goderti i tuoi film, serie TV e contenuti preferiti con colori vibranti, contrasti intensi e dettagli nitidi. L’esperienza visiva sarà coinvolgente e realistica.

Avrai accesso a una vasta gamma di contenuti di streaming da servizi popolari come Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video e molti altri. Potrai scegliere tra migliaia di film, serie TV, documentari e programmi, ma non solo. Potrai anche divertirti con i tanti videogame presenti su Apple Arcade.

Il telecomando della Apple TV 4K è dotato di Siri, l’assistente vocale intelligente di Apple. Mediante la tua voce potrai navigare nell’interfaccia per cercare contenuti, controllare la riproduzione, regolare il volume e molto altro ancora.

Grazie alla funzionalità AirPlay integrata, puoi trasmettere in modo semplice e veloce i contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente sulla tua TV attraverso questa scatola incredibile. Inoltre, se hai dispositivi compatibili con HomeKit, puoi utilizzare la stessa come hub per controllare la tua smart home.

Acquistando questo gadget da Amazon al prezzo speciale di soli 169,00€ avrai accesso alle spese di spedizione comprese nel prezzo, alla consegna celere e rapida, ma non solo. Potrai dilazionare l’importo del device in comode rate con il sistema interno al sito o mediante Cofidis.

