Apple TV 4K: il gadget che non può mancare nel vostro salotto

Oggi vi parliamo di un gadget di casa Apple che è in grado di rivoluzionare il sistema di intrattenimento multimediale domestico. Si chiama Apple TV 4K ed è un set box per lo streaming on demand. Prima di addentrarci nella sua disamina completa vi segnaliamo che il modello che vi proponiamo dispone di 128 GB di memoria interna, è la versione di terza generazione e presenta il supporto alla rete Wi-Fi e Ethernet. Su Amazon costa 189,00€, spese di spedizione incluse; non lasciatevela sfuggire.

Apple TV 4K: ecco perché dovete acquistarla

La nuova Apple TV 4K offre un’esperienza di visione senza precedenti grazie al supporto per il formato 4K Ultra HD e la tecnologia HDR (High Dynamic Range). Questo significa che potrete usufruire di immagini ricche di dettagli, colori vividi e aventi un contrasto eccezionale. Con la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos, godrete anche di un audio coinvolgente che vi farà sentire come se foste al cinema. Niente male se considerate che il tutto proviene da una scatola piccola e minuta.

Avrete poi accesso a un’ampia gamma di contenuti provenienti da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e molte altre. Potrete scegliere tra migliaia di film, serie TV, documentari, sport in diretta e molto altro ancora. Non manca poi il supporto a Siri, l’assistente vocale di Apple. Con il telecomando Siri Remote incluso, potrete controllare il sistema semplicemente con l’ausilio della voce. Vi basterà chiedere a Siri di cercare un film, di riprodurre la tua playlist preferita o di avviare un’app specifica, tutto senza dover digitare manualmente.

Dulcis in fundo, Apple TV 4K è anche una perfetta console per il gaming casalingo: offre una vasta selezione di giochi e app che puoi goderti direttamente sul vostro televisore. I titoli li potrete scaricare dall’App Store o potrete, in alternativa, giocarli anche in streaming su Apple Arcade. Cosa aspettate? Questo è un gadget che non può mancare nel vostro salotto; non lasciatevi sfuggire l’occasione e fatela vostra a soli 189,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.