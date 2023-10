Apple TV 4K, il gadget che DEVI avere se hai un iPhone

Se possiedi un iPhone e vuoi espandere le sue potenzialità e desideri ottenere un’esperienza di punta anche nel salotto di casa tua, ti consigliamo la Apple TV 4K, la nuova frontiera dell’intrattenimento domestico. Questo è un dispositivo che promette di portare film, serie TV, giochi e app con una qualità senza precedenti; è disponibile su Amazon al prezzo di 169,00€, spese di spedizione incluse, non lasciartela sfuggire.

Apple TV 4K

Una delle caratteristiche più sorprendenti della nuova Apple TV 4K è la sua capacità di offrire immagini in 4K ad alta definizione con HDR (High Dynamic Range). Questo significa che i tuoi film e programmi televisivi saranno visualizzati con una chiarezza eccezionale, colori vividi e dettagli sorprendenti. Non di meno, supporta anche il suono surround Dolby Atmos, che ti avvolgerà in un audio corposo e tridimensionale.

Sotto il cofano, l’Apple TV 4K è alimentata da un processore A15 Bionic, lo stesso che si trova negli ultimi modelli di iPhone e iPad. Questo significa che il dispositivo sarà estremamente reattivo, veloce nel caricamento delle app e nella navigazione tra i menù. Infine, il supporto per i giochi consente di trasformare la tua TV in una console da gaming di alta qualità. L’interfaccia utente è intuitiva e facile da navigare, e grazie a Siri, l’assistente vocale di Apple, puoi controllare il tuo dispositivo con comandi vocali

Concludiamo ricordandoti che da questa box avrai accesso a una vasta gamma di app tra cui scegliere, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e molte altre ancora. A soli 169,00€ non puoi proprio lasciartela sfuggire, anche perché le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

