Apple TV 4K di terza generazione: non può mancare nel vostro salotto

Apple TV 4K è da tempo un punto di riferimento per gli appassionati dell’intrattenimento domestico; è in grado di offrire un’esperienza di visione immersiva e una vasta gamma di contenuti attraverso le piattaforme di streaming video, Apple TV+ inclusa. Ora, su Amazon, è possibile comprare questo box ad un prezzo speciale di 169,00€. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo del prodotto e la consegna sarà celere e immediata. Il modello che vi suggeriamo presenta 64 GB di memoria, più che necessari per installare app e giochi.

Apple TV 4K: perché acquistarla?

La nuova Apple TV 4K supporta la riproduzione di contenuti in risoluzione 4K, offrendo immagini nitide, dettagliate e realistiche sul tuo televisore. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), consente di disporre di un’ampia gamma dinamica di colori, contrasti e luminosità, ed è in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza visiva assicurando una visione straordinaria dei film, delle serie TV e dei contenuti video.

È dotata dell’assistente vocale Siri, che consente di controllare il dispositivo tramite comandi vocali. Potrete chiedere all’assistente vocale di Apple di cercare film, serie TV, brani musicali, notizie e molto altro ancora, senza dover digitare nulla manualmente. Avrete poi accesso a una vasta gamma di app disponibili sull’App Store; scaricherete Netflix, Disney+, Prime Video e molte altre piattaforme così potrete godervi tutto l’intrattenimento multimediale dal vostro divano. Dulcis in fundo, Apple TV supporta la funzione AirPlay; in poche parole potrete condividere facilmente contenuti multimediali dal vostro iPhone, iPad o Mac direttamente sullo schermo della vostra TV.

Apple TV 4K su Amazon a 169,00€ è una bella occasione che vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione per il vostro salotto; questo gadget è infatti perfetto per moltissime operazioni ed è interamente votato all’entertainment multimediale. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.