Apple TV 4K (64 GB): oggi al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un prodotto dell’OEM di Cupertino veramente speciale: la Apple TV 4K è una proposta all’avanguardia ideale per tutti coloro coloro che cercano un’esperienza cinematografica di alta qualità direttamente nel salotto di casa propria. E cosa rende ancora più allettante questa proposta? Il prezzo imbattibile di 149,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; pensa che si trova al suo minimo storico sulla nota piattaforma di e-commerce. Non lasciartela sfuggire e prendila adesso; la consegna sarà celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore. Il modello in sconto è quello di terza generazione con 64 GB di memoria interna.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

La Apple TV 4K è il complemento ideale per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema domestico. È dotata della una potente tecnologia HDR, questa piccola scatola offre una qualità delle immagini e dei colori senza precedenti. È ideale per guardare film e serie TV, giocare ai titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store, ma non solo. Noi te la consigliamo anche per effettuare il mirroring dell’iPhone, dell’iPad o del Mac in tutta semplicità.

Il cuore pulsante di questa magica box è il processore A15 Bionic chip di Apple, lo stesso processore utilizzato negli iPhone di ultima generazione. Ciò significa che sarà in grado di gestire con facilità le applicazioni più esigenti, garantendoti una navigazione fluida e tempi di caricamento rapidi. Tuttavia, la vera forza di questo gadget risiede nella sua capacità di offrire una vasta gamma di contenuti. Grazie all’integrazione di app come Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video e molti altri, avrai accesso a un’infinità di film, programmi TV, documentari e altro ancora. Si naviga facilmente grazie al nuovo e migliorato telecomando Siri, che consente di cercare e accedere ai contenuti con semplici comandi vocali.

