Apple TV 4K (64 GB): la paghi solo 159€ con lo sconto del 6% su Amazon

Oggi ti parleremo di un device della mela che non può mancare nel tuo salotto: si chiama Apple TV 4K ed è un box pensato per l’intrattenimento di alta qualità domestico (ma non solo); molti la definiscono “la chiave per trasformare il proprio salotto in un centro multimediale avanzato”. Attualmente disponibile su Amazon a soli 159,00€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo di listino, questa è un’occasione da non perdere. Se sei interessato/a all’acquisto, sbrigati e non perdete tempo: difficilmente si può prendere ad un costo così vantaggioso. Il modello in questione ha 64 GB di memoria interna (ovviamente non espandibile).

Apple TV 4K (64 GB): ecco perché devi prenderla adesso

Uno dei punti di forza della Apple TV 4K è la sua capacità di offrire un’esperienza visiva straordinaria. Con la risoluzione 4K e la tecnologia HDR (High Dynamic Range), ogni dettaglio delle immagini verrà sempre reso in modo chiaro e realistico. I colori vivaci e i contrasti dinamici porteranno i tuoi film, le tue serie TV (ma anche i tuoi giochi) a un livello completamente nuovo. A bordo troverai 64 GB di memoria interna, utili per scaricare decine e decine di applicazioni, giochi e contenuti multimediali senza preoccuparti di nulla. Sotto la scocca dispone del processore Apple Bionic A15, lo stesso chipset che è presente in iPhone 13, iPhone 14 o in iPad mini (2021): assicura prestazioni veloci e reattive in ogni contesto e la navigazione tra le app, lo streaming in 4K e il gaming saranno sempre fluidi e senza lag.

Considera che c’è il telecomando con Siri Remote che è semplicemente comodo: con questo accessorio potrai cercare contenuti, controllare la riproduzione e persino regolare il volume utilizzando il riconoscimento vocale di Siri e volendo potrai utilizzarlo come joypad per giocare, anche se Apple promette la compatibilità con i joystick di terze parti (DualSense, Xbox Elite, Joy-Con di Nintendo e così via).

Questo fantastico box di controllo multimediale, la Apple TV 4K, è da avere, soprattutto in casa o in ufficio; potrai perfino fare mirroring del tuo iPhone senza il minimo problema. La pagherai solo 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.

