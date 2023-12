Apple TV 4K 64 GB: ecco perché devi prenderne una OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di un gadget della mela semplicemente strepitoso: si chiama Apple TV 4K ed è uno strumento versatile pensato per l’intrattenimento multimediale, ma non solo. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è quello di terza generazione che su Amazon si trova al prezzo speciale di soli 169,00€, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fate vostro questo gioiello adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che vada “sold out”.

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non solo. Si può godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non dimenticate che c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e che si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

Apple TV 4K: le sue caratteristiche complete

Uno dei punti di forza della Apple TV 4K è la capacità di offrire una straordinaria risoluzione 4K HDR. Le immagini sono più nitide, i colori sono più vivaci, e i dettagli ancora più realistici. Va benissimo per guardare film, serie TV o giocare a videogiochi: questo è un box multimediale che espande le potenzialità della vostra TV classica.

Sotto la scocca è dotato del processore Apple Bionic A15, lo stesso chip che ritroviamo in iPhone 13, iPhone 14 o in iPad mini (2021): la potenza sarà quindi sempre esagerata e potrete giocare e utilizzare qualsiasi app presente sull’App Store. A proposito, avrete accesso a un’ampia gamma di contenuti, dai servizi di streaming più popolari alle app per il fitness e i giochi.

Volendo poi, potrete integrare la Apple TV 4K nel vostro ecosistema smart grazie alla compatibilità con HomeKit. Con questo gadget potrete perfino controllare dispositivi compatibili, come luci, termostati e videocamere, il tutto direttamente dal televisore utilizzando il telecomando Siri (incluso nella confezione di vendita). Non lasciatevi sfuggire questo fantastico device al prezzo consigliato di soli 169,00€, IVA inclusa. Il modello che vi suggeriamo è quello di terza generazione con 64 GB di memoria interna.

