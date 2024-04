Apple TV 4K (64 GB): a soli 159€ è il gadget che non puoi non avere

Oggi vogliamo parlarti di un gadget sensazionale per il tuo salotto; se possiedi l’ecosistema di Apple e sei alla ricerca di un’esperienza di intrattenimento senza precedenti, direttamente nel comfort della tua casa, allora non potai perdere l’opportunità di fare tua la magnifica Apple TV 4K, una box per il mirroring dei contenuti disponibile ad un prezzo incredibilmente conveniente su Amazon: solamente 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello che ti consigliamo è quello di terza generazione, con 64 GB di memoria e con il modem Wi-Fi.

Apple TV 4K: ecco perché comprarla

Con la Apple TV 4K, potrai goderti film, serie TV, eventi sportivi e molto altro in straordinaria qualità in 4K HDR. Ogni dettaglio sarà reso con una nitidezza senza paragoni; potrai trasformare il tuo salotto in un cinema di prima classe.

Avrai accesso a una vasta gamma di servizi di streaming come Apple TV+, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molti altri direttamente dalla tua box; ci sarà sempre qualcosa da guardare: film, serie TV, documentari o programmi per bambini. Potrai utilizzare il telecomando Siri Remote (incluso in confezione) per cercare contenuti, controllare la riproduzione, regolare il volume e persino per porre domande su ciò che stai guardando. C’è ovviamente, una vasta selezione di app e giochi disponibili sull’App Store, da quelle per il fitness ai videogame per tutta la famiglia. E se hai un iPhone, un iPad o un Mac, sappi che potrai sfruttare il mirroring del device tramite AirDrop.

Apple TV 4K si collegherà ad Internet tramite la connettività Wi-Fi ultraveloce e o per via della porta Ethernet integrata. Con il prezzo speciale di 159,00€ su Amazon per la versione da 64 GB, non puoi proprio lasciarti sfuggire questo gioiello. Corri a prenderla; a questa cifra è da comprare immediatamente.