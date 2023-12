Apple TV 4K (64 GB): a Natale regala il gadget PERFETTO

Se sei alla ricerca di un regalo perfetto per un amico, per un parente e vuoi regalare qualcosa di Apple, oggi non possiamo non consigliarti il meraviglioso box per lo streaming multimediale della compagnia di Cupertino. Si chiama Apple TV 4K ed è, probabilmente, la soluzione ai tuoi problemi. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese (è in sconto), non puoi proprio lasciarti sfuggire questa occasione. Sii veloce e approfittane adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata.

Con il noto portale di e-commerce avrai diritto al reso gratuito (in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti) fino al 31 gennaio 2024, potrai dilazionare il costo in cinque (o dieci) soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito e avrai anche accesso alla garanzia di Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Il modello sopracitato che vi suggeriamo è quello di ultima generazione con 64 GB di memoria interna.

Apple TV 4K: ecco perché devi acquistarla

Apple TV 4K offre un’esperienza visiva eccezionale grazie alla risoluzione 4K HDR (High Dynamic Range). I dettagli nitidi, i colori vibranti e i contrasti dinamici trasformeranno i contenuti visibili sul piccolo schermo in un’esperienza cinematografica di alto livello. Non di meno, si può avere accesso ad un’ampia gamma di contenuti provenienti da numerose piattaforme (Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre ancora).

Sotto la scocca troviamo il potente processore A15 Bionic, lo stesso chipset utilizzato negli ultimi modelli di iPhone e iPad. Questo significa che disporrà di prestazioni veloci e fluide, e si potrà avere la possibilità di gestire facilmente app e giochi ad alta intensità grafica. La Apple TV 4K include il Siri Remote, un telecomando per il controllo remoto intuitivo che permette di navigare facilmente tra i contenuti attraverso i comandi vocali. Infine, con la funzione AirPlay, si possono condividere facilmente foto, video e presentazioni dal proprio dispositivo Apple direttamente sullo schermo della TV. A soli 159,00€ questo è un regalo perfetto per gli appassionati della mela; non lasciartelo sfuggire.

